Москва, 6 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Польскими властями принято решение о сносе 75-ти советских памятников в рамках действия закона о запрете коммунистической идеологии. Об этом пишет 6 июля «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Памятники в Порльше

Отмечается, что большая часть монументов, подлежащих уничтожению, посвящена памяти погибших бойцов и командиров Красной армии, освобождавших польский народ от фашистских захватчиков. По сведениям издания, уничтожить памятники рекомендовал местным властям польский Институт национальной памяти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня власти Варшавы известили местных жителей, что запланировано уничтожение памятника Благодарности советскому солдату в Скарышевском парке столицы Польши. Тогда же было заявлено, что на баланс демонтированный монумент пример музей польской истории.

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