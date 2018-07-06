Тбилиси, 6 июля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Зять президента Грузии Миндия Гогочури ранен в результате стрельбы в Тбилиси. Вооруженное нападение на него было совершено в ночь на 6 июля. Как сообщает телекомпания «Рустави 2», раненый госпитализирован в республиканскую больницу, где его оперируют.

Цитата из м/ф «Тетрагамматон». Реж. Клим Козинский. 2017. Россия — Украина — Израиль Выстрел

Уточняется, что по факту произошедшего сотрудники правоохранительного ведомства уже начали расследование по статье УК о тяжком причинении вреда здоровью.

Напомним, это не первый подобный случай. Зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури был ранен и в январе 2017 года в результате стрельбы в центре Тбилиси. Он был доставлен в центр неотложной медицинской помощи республиканской больницы в Тбилиси и прооперирован. Вместе с Гогочури под пули попал и его друг. Правоохранительные органы Грузии начали расследование по статьям Уголовного кодекса Грузии — 118 и 236 («Умышленное нанесение вреда здоровью» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия»).

В центре внимания Гогочури оказался и летом 2016 года. Тогда президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о факте обыска, проведенного в квартире его зятя. При этом глава страны не исключил, что «давление на члена его семьи» было осуществлено с целью «добиться от него какой-то реакции». В свою очередь, в МВД заявили, что у оперативников была информация о незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия. Именно с этой целью полицейские обыскали Гогочури и ещё двух человек.

Добавим, что Миндия Гогочури женат на падчерице президента Грузии Георгия Маргвелашвили — дочери первой леди страны Маки Чичуа от первого брака.