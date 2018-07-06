Вена, 6 июля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Агрессивные взаимодействия собак и волков изучили австрийские учёные. Вывод оказался немного неожиданным: после ссор быстрее объединяются волки. Исследователи объяснили это тем, что волки всё же ведут стайный образ жизни, ознакомиться с работой учёных можно в журнале Royal Society Open Science.

Волки

Наблюдения вели за четырьмя стаями волков и таким же количеством групп собак. Наблюдения велись чуть больше двух лет (январь 2013 г. — март 2015 г.). В итоге наблюдений стало ясно, что между собаками происходят реже ссоры, а именно, в семь раз меньше, чем между волками.

Но собаки и мирились реже, среднее время сближения волков составило 10 минут. Собаки же после ссор друг друга сторонились, реже шли на контакт и мирились в два раза реже, чем волки.

Ранее этологами из Центра изучения волков было доказано, что волки умнее собак: первые понимали причинно-следственную связь, в отличие от собак.