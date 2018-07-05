Вашингтон, 6 июля, 2018, 00:29 — ИА Регнум. В список лучших по мнению критиков хоррор-картин 2018 года вошло 12 картин, сообщается на портале Vulture.

Цитат а из к/ф «Аннигиляция». Реж. Алекс Гарленд. 2018. США Пасть

Как заявлено авторами списка, он ограничен только теми картинами, которые уже имели официальный релиз за первое полугодие 2018-го. Так что, список в течение года будет обновляться.

Во главе списка стоит картина «Аннигиляция», это эффектный фильм года о команде учёных, перешедших в другое измерение. Далее мы увидим «Тихое место» — премьера фильма была в апреле, здесь супружеская пара защищает своих детей от монстров, уничтожившмих часть населения нашей планеты. Далее в списке идёт фильм «Груз» — зомби волна, где у героя лишь 48 часов на спасение.

Также, список не обошёл стороной картины «Холодный Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры», «Ravenous» и «Месть».

До этого, в мае на портале можно было ознакомиться со списком лучших фильмов в истории кинематографа про зомби.