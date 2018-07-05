Киев, 6 июля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Гражданам Украины, которые отрицают украинскую националистическую идеологию, придется либо эмигрировать, либо выражать свое недовольство в тюрьме, заявил главарь банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий 4 июля в эфире телеканала Zik.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

«Я считаю, что людям нужно дать выбор. Хочешь быть ватником — будь им или в эмиграции без гражданства, или в тюрьме. Не будем блефовать: это никакая не свобода слова, это — вражеский элемент внутри государства. Всё. На этом точка» — заявил лидер украинских нацистов.

Напомним, что, согласно исследованию компании GfK Ukraine, три четверти украинцев одобряют идею временного лишения прав жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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