Сумы, Украина, 5 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Донецкий шахтер Вячеслав Рожков, чья семья после начала войны переехала в Сумскую область Украины, подвергся нападению жителей села Буймер, сообщил 5 июля сумской телеканал ATV.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

По словам жены потерпевшего, трое жителей села напали на Рожкова возле магазина, вытащили на проезжую часть и начали разрывать рот, а потом попытались переехать автомобилем. К счастью, мужчине удалось вырваться и убежать.

Шахтера направили в районную больницу, где у него констатировали травму ротовой полости. В данный момент инцидентом занимается полиция.

Русофобскую атмосферу в селе Буймер описала супруга пострадавшего Лидия Рожкова:

«Мы выходим из магазина: — А почему вы разговариваете на русском языке? — Ну как почему? Ну, разговариваем. — Вы должны разговаривать на украинском. Я говорю: так подожди, но ведь никто никому ничего не должен».

Враждебное отношении к выходцам из Донбасса подтвердила и другая переселенка Марина Денисова:

«Нам в глаза говорят, что вы понаехали, что вас здесь никто никогда не примет… Вы всё равно будете чужими, потому что вы русские».

Напомним, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион публично призвала бить ногой в челюсть русскоязычным. С её точки зрения, это позволит киевскому режиму выиграть войну против Донбасса.

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Напомним также, недавно эксперт по безопасности Сергей Шабовта заявил, что градус социальной агрессии на Украине невероятно высок и продолжает расти.

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