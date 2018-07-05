Нью-Йорк, США, 5 июля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН выразил поддержку намерениям спецпредставителя по Йемену Мартина Гриффитса организовать новые мирные переговоры между правительством хуситов и «правительственной коалицией», 5 июля передает агентство Associated Press.

Dan Житель Йемена

СБ ООН «призвал все стороны конструктивно участвовать в его (Гриффитса — прим. ИА REGNUM ) усилиях по выработке политического решения» в заявлении по итогам закрытого брифинга спецпредставителя по Йемену.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Гриффитс, по итогам переговоров в Сане, заявил о «сильном желании мира» со стороны правительства хуситов.

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