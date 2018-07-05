Берлин, 5 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. В Германии правящая коалиция политических партий выработала соглашение по вопросу мер для решения проблемы нелегальной миграции, сообщает 5 июля газета Deutsche Welle.

Лагерь беженцев

Напомним, в коалицию входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

По информации издания, они приняли общее решение по комплексу мер по ужесточению миграционной политики Германии.

В числе прочего соглашение содержит механизм более оперативного оформления статуса беженца мигрантам, уже попавшим на территорию Германии.