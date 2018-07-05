Аннаполис, США, 5 июля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею — борт с чиновником вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и после остановки в Анкоридже на Аляске прибудет в Пхеньян, 5 июля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

Согласно заявлению госдепартамента США, в КНДР Помпео «продолжит консультации с северокорейскими лидерами» и будет «следить за выполнением обязательств, взятых на саммите в Сингапуре».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в ходе исторической встречи в Сингапуре лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу начать постепенную денуклеаризацию Северной Кореи.

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