Ростов-на-Дону, 5 июля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону призывают соответствовать новым правилам пассажирских перевозок. В частности, соблюдать единый дресс-код. Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, допускается деловой или полуделовой стиль одежды, сообщает ИА REGNUM.

vylip Водитель автобуса

Перевозчикам запрещено выезжать на рейсы в шортах, спортивных штанах, тапочках, в том числе комнатных.

Кроме того, водители должны соблюдать общепринятые нормы поведения, а именно, «быть вежливыми и доброжелательными к пассажирам и лицам, осуществляющим контроль за работой пассажирского транспорта, соблюдать культуру речи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону принят документ, регулирующий количество маршрутных такси в городе-миллионнике. Городские чиновники хотят взамен этого увеличить количество автобусов большой вместимости. В результате будет закрыто около 30 направлений. В документе говорится о том, что работа 16 маршрутов в нынешнем виде будет сохранена до 1 января 2021 года.