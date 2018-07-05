Тбилиси, 5 июля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2018 года аэропорты Грузии обслужили 2,1 млн пассажиров, что на 31% больше, чем за шесть месяцев 2017 года, сообщает 5 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития страны.

(сс) naridzer Тбилиси

За отчетный период тбилисский аэропорт имени Шоты Руставели принял 1,6 млн человек, аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели — 236,6 тыс. человек, батумский аэропорт — 190 тыс. человек.

Как сообщал ИА REGNUM, Грузия и Румыния договорились организовать с июля 2018 года регулярные авиарейсы по маршруту Бухарест — Кутаиси и Тбилиси — Бухарест. Пассажиров будет обслуживать грузинская компания Wizz Аir и румынская TAROM.