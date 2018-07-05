Ереван, 5 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. На протяжении многих лет на суды оказывалось давление из администрации президента Армении. С таким скандальным заявлением выступил сегодня, 5 июля, бывший судья Конституционного суда Армении Ким Балаян, который занимал этот пост 15 лет — до 31 января текущего года.

azatutyun.am Ким Балаян

По словам Балаяна, все судьи заявляют, что никакого давления никогда не было, тем не менее это явление существует в судебной системе в течение многих лет.

На уточняющий вопрос одного из журналистов о том, что решения фактически принимались по указанию из резиденции президента Армении, Балаян ответил: «Ни на йоту не сомневайтесь».

По словам бывшего судьи, помимо так называемого телефонного правосудия, существовали также списки, в которых было указано, какие решения должны быть вынесены по конкретным делам.

Ещё одно скандальное заявление Балаяна связанно с тем, что второй президент Армении Роберт Кочарян лично оказывал на него давление. По рассказу экс-судьи, когда в Армении создавалась комиссия по досрочному освобождению, а сам Балаян выступал против такой комиссии, к нему пришел помощник президента по правовым вопросам, и от имени Кочаряна попросил изменить решение.

Балаян в то же время отверг суждения о том, что на Конституционный суд было оказано жесткое давление из президентской администрации, когда высший судебный орган Армении должен был принять решение по президентским выборам 2008 года.

Следует напомнить, что в рассекреченных документах «Викиликс» упоминается, что Ким Балаян в 2008 году сотрудничал с властями Армении, чтобы устроить на работу в МИД одного из сыновей. Согласно документам, подобное заявление сделал коллега Балаяна, судья КС Валерий Погосян, на встрече с сотрудниками посольства США.

«Погосян заявил, что Роберт Кочарян обязал решение Конституционного суда от 8 марта 2008 года, согласно которому иск Левона Тер-Петросяна был признан беспочвенным», — сказано в рассекреченных документах «Викиликс». Также в них говорится, что, по словам Валерия Погосяна, ему также в эти дни звонили из администрации президента.

У Кима Балаяна три сына. Один работает пресс-секретарем МИД Армении, другой заместителем министра обороны, третий — судьей.