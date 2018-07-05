Москва, 5 июля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Компания Google заявляет, что её сервис Google. Docs является «высоко защищённым инструментом для совместной работы, и он работает корректно». Соответствующее сообщение размещено 5 июля в официальном блоге компании.

Keng Susumpow Офис компании Google

В комментарии отмечается, что поисковые системы индексируют только те документы, которые «намеренно были сделаны их владельцами публичными» либо в том случае, когда кто-то публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для всеобщего просмотра.

Администрация сервиса напоминает, что пользователи всегда могут поменять настройки доступа к своим файлам и установить, что именно будет доступно для просмотра, комментирования или редактирования другим пользователям.

Напомним, в ночь на 5 июля пользователи сети обнаружили, что в выдачу российского поисковика «Яндекс» попали не защищенные настройками приватности файлы Google. Docs, в том числе содержащие пароли, данные банковских карт и прочую конфиденциальную информацию.