Дейр-эз-Зор, Сирия, 5 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Несколько военных из США погибли от взрыва на востоке Сирии, сообщает 5 июля КП со ссылкой на новостные ресурсы сирийской «оппозиции».

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Убитый американский солдат

Утверждается, что в ходе совместного патрулирования с курдскими формированиями в селе Эн-Намлия сирийской провинции Дейр-эз-Зор один из бронеавтомобилей был подорван фугасом, после чего произошел обстрел из стрелкового оружия.

Погибло не менее двух военных США. О раненых информации нет.

По некоторым данным, в причастности к нападению подозреваются формирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующие в данном районе.

Американское военное командование не комментирует это сообщение, но и не опровергает его.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства этой страны.