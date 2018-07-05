Москва, 5 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов, комментируя ход обсуждения пенсионной реформы в обществе, отметил, что сегодня противники пенсионной реформы руководствуются чисто популистскими интересами.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравлю Вас, господин, соврамши!»

«Тот же Алексей Навальный, который сейчас кричит «пойдем на улицу», призывая осудить пенсионную реформу, в свое время, в 2012—2014 году, будучи одним из руководителей «Парнаса» прекрасно это понимал, и призывал поднять пенсионный возраст, понимая, что чем больше будет оттяжка, тем больнее будет удар. Но тогда нефть «зашкаливала» за 100 долларов, и все немного расслабились. И, если бы эта ситуация продолжалась, мы, возможно, еще больше затянули бы с этой ситуацией. Но когда нефть упала, мы начали думать — а где деньги-то брать? Хорошо, что мы начали развивать свою промышленность, свое сельское хозяйство, и таким образом это смикшировалось… Если раньше нефтяные доходы составляли 2/3 в бюджете, сейчас они составляют менее 1/3. А пенсионную систему мы начали наполнять за счет налогов», — считает парламентарий.

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«Для людей, может быть, эти цифры не очень понятны, но в принципе они очень просты. Так что нравится нам, или не нравится, пенсионную реформу нам все равно принимать придется. Поэтому сегодня те, кто «хлопает крыльями по корпусу», и кричит, что нет, нужно и налоги не поднимать, и возраст не поднимать — совершают чисто популистские действия. Иначе мы с Вами через 2−3 года не сможем людям пенсии платить вообще», — подчеркнул Сергей Вострецов.

«И на это рассчитывают те, кто сейчас пытается раскачать ситуацию, — особо обратил внимание депутат Госдумы, — Посмотрите, какое сейчас на нас началось давление санкций — оно ведь началось одновременно с тем, что Россия начала «подниматься», начала расти промышленность, мы начали слезать с «нефтяной иглы», развивать свою экономику. И это не понравилось соседям — то, что мы у них перестали покупать продукты, технику, начали развивать свои производства. Пока мы были рынком сбыта, все качали из нас «свои три копейки», а потом «любовь подостыла». И теперь — последний гвоздь нам в спину — пенсионная реформа. Все понимали, что мы к ней идем из-за наших демографических ям. Но сегодня те, кто выходят и пытаются качать эту тему — это чисто западные агенты. Нас не получилось раздавить через санкции, значит, они будут пытаться нас раздавить через пенсионную систему. Потому что люди возбуждены донельзя. Хотя, на самом деле, от этой пенсионной реформы выиграют те, кто уже на пенсии, и выиграет молодежь, потому что через 10 лет, когда реформа реализуется, и пойдет новый прирост населения, деньги в стране уже будут совсем другие. У нас начнет прирастать то количество людей, которые платят налоги в Пенсионный фонд, и тогда мы сможем платить пенсии нынешней молодежи, которая выйдет на пенсию в будущем. И платить гораздо больше, чем даже нынешним пенсионерам. И получается, что под ударом сейчас пятидесятники-шестидесятники, которых непосредственно затрагивает эта реформа. И вот о них-то как раз, и надо думать».

«Именно здесь и нужны какие-то поправки и предложения. Возможно, даже уголовная ответственность работодателей, которые будут увольнять людей по надуманным причинам. Возможно, нужны будут программы переобучения. А если государство не состоянии будет устроить на работу людей предпенсионного возраста, например, в течение года, то тогда, возможно, стоит разрешить этой категории людей выходить на пенсию досрочно», — считает председатель «Соцпрофа».

"Нас ждет битва, и эта битва развернется между первым и вторым чтением. Потому что невозможно что-то править, пока что-то не принято за основу. В первом чтении закон принимается за основу. А вот дальше его начнут «лопатить». Так что необходимость рабочей группы актуализируется перед вторым чтением. Тогда нам работы хватит всем ‑ и общественникам, и профсоюзникам, и депутатам, и правительству», — заключил свой комментарий Сергей Вострецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Как заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе.

Депутат Госдумы: «Пенсионную реформу нам все равно принимать придется»