Пхукет, Таиланд, 5 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Более 130 человек находились на двух лодках, перевернувшихся почти одновременно на юге и юго-западе острова Пхукет в Таиланде, сообщает 5 июля газета Phuket News.

ИА Красная Весна В лодке. Таиланд

По разным данным, спасены порядка 90 человек, семеро считаются пропавшими без вести. О погибших пока не сообщается.

Спасательная операция сильно затруднена из-за сильного ветра, высоких волн и наступающего темного времени суток.

Есть ли среди пострадавших граждане России, на данный момент неизвестно.

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