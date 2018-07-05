Москва, 5 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами Москвы утвердила стандарт загородного избирательного участка для голосования на выборах мэра столицы. Об этом заявил председатель Московской городской думы, руководитель Рабочей группы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Он также отметил, что был одобрен образец «модульных» избирательных участков. На выборах мэра Москвы такие участки будут размещаться за пределами города, где отсутствуют помещения для организации голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урна для голосования

«В первую очередь, на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец «модульного» избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать всё происходящее на участке в день голосования», — подчеркнул Шапошников.

Член Рабочей группы МГИК, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц подтвердил, что продемонстрированные модули соответствуют всем необходимым нормам, установленным в помещениях для голосований. В них есть места для наблюдателей, кабинки для голосования, установлены камеры видеонаблюдения и две урны, а также выдержан необходимый температурный режим. Условия полностью соответствуют технике пожарной безопасности.

«Созданные условия позволят членам избирательных комиссий достойно выполнить свои обязанности, а участникам голосования — комфортно себя чувствовать на данных участках», — отметил он.

Напомним, Рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы была создана 15 июня на заседании Московской городской избирательной комиссии (МГИК).