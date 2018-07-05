Вильнюс, 5 июля, 2018, 17:31 — ИА Регнум.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Тупик

Литву сегодня, 5 июля, посетил глава Организации экономического развития и сотрудничества Анхель Гуррия, визит которого приурочен к сегодняшнему официальному вступлению Литвы в эту организацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литва стала 36-м членом организации, а Гуррия в течение дня встретился с президентом Далей Грибаускайте, получил от неё госнаграду за содействие вступлению Литвы в ОЭСР, затем с премьером, спикером парламента и другими представителями литовских властей.

В целом Гуррия положительно оценил развитие экономики Литвы, отметив высокий для ЕС показатель роста ВВП в 3%. Он также хвалил власти за смелые структурные реформы и иные инициативы, однако во время брифинга обозначил проблемы, которые ожидают Литву в будущем. Это, по словам Гуррия, вилка старения общества, эмиграции, увеличивающегося социального разрыва. В таком комплексе эти проблемы часто бывают нерешаемыми, отметил гость.

«Литовское общество стареет, и в будущем это будет создавать все более значительные проблемы. Эту проблему нужно решать законами, регулирующими трудовые отношения и систему здравоохранения», — сказал Гуррия.

По случаю вступления Литвы в организацию Гуррия привёз и подготовленный анализ литовской экономики за последние 10 лет, в котором также основными вызовами для Литвы значится стремительное старение общества на фоне массовой эмиграции.