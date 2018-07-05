Москва, 5 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Государственную политику в отношении Арктического региона необходимо «приводить в правильное организационное состояние». Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Много таких фрагментарных вещей, которые не собраны в общую матрицу развития Арктики. Не выстроена система приоритетов, не обеспечена координация этой работы. … Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики», — считает вице-премьер, ответственный за развитие Арктики.

Трутнев провел параллели с Дальним Востоком и отметил, что подобная система управления в этом макрорегионе создана и функционирует. Напомним, Юрий Трутнев является полномочным представителем президента в ДВФО.

«В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время. Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована», — отметил вице-премьер.

Проблема создания единого центра управления Арктикой время от времени обсуждается на федеральном уровне. Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года депутаты Госдумы высказали предложение сформировать для Арктики отдельное министерство.

В ходе интервью вице-премьер Юрий Трутнев дал понять, что планирует взять на себя руководство Госкомиссией по вопросам развития Арктики. Трутнев назвал комиссию «огромной», добавив, что в президиум координирующего органа входят 53 человека.

«Это страшная история! Придется, наверное, отдельно создать президиум президиума. А лучше все-таки комиссию в какой-то более компактный вид преобразовать», — предположил Юрий Трутнев.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года. Задача комиссии — координация работы федеральных и региональных властей и других госорганов при решении социально-экономических задач в Арктике, развитии транспорта, экологии, международного сотрудничества и обеспечении национальной безопасности.

В составе комиссии — руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица арктических субъектов РФ, представители других государственных органов, научных и общественных организаций. В заседаниях президиума многие его члены принимают участие по согласованию, в зависимости от тематики рассматриваемых вопросов.