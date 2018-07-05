Ленинградская область, 5 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового председателя комитета по строительству региона. Им стал Константин Панкратьев, ранее возглавлявший подведомственное комитету ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

«Новый руководитель комитета приступит к исполнению своих обязанностей с 9 июля», — сообщила 5 июля пресс-служба губернатора Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов был уволен с этой должности 28 мая текущего года. Спустя два дня он был задержан в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Инкриминируемые Жданову деяния относятся ко времени его работы в администрации Санкт-Петербурга до 2014 года. По решению суда, Жданов помещен в СИЗО по 8 июля 2018 года.

Новый глава комитета Константин Панкратьев родился 2 июня 1975 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальностям «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция».

Работал в компании по переработке и хранению нефтепродуктов, инвестиционных и строительных организациях. В 2015 году был назначен заместителем руководителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», затем руководителем этого учреждения.