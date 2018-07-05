Астана, 5 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. На юге Казахстана 7 и 8 июля температура воздуха поднимется до плюс 43 градусов, сообщили 5 июля в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

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По данным синоптиков, в северных и восточных районах Казахстана столбики термометров поднимутся до плюс 30−38 градусов. На юге и юго-востоке республики местами до плюс 40−43 градусов.

В западных регионах Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально высокая температура с 7 по 10 июля ожидается в соседних с Казахстаном республиках — Узбекистане и Туркмении. На юге Узбекистана температура поднимется до плюс 45 градусов.