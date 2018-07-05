Москва, 5 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 29 июня составил $455,5 млрд. Такие данные приводит 5 июля пресс-служба Банка России.

Как песок сквозь пальцы

На 22 июня международные резервы страны составляли $456,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $800 млн, или на 0,2%.

Снижение показателя связано главным образом с «отрицательной переоценкой, частично скомпенсированной приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», говорится в сообщении регулятора.