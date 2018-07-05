Симферополь, 5 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Региональным оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Крыму определено государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля сообщили в пресс-службе ЖКХ РК.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«В ближайшее время мы расскажем о работе оператора, первоочерёдных задачах и вопросах ценообразования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным из открытых источников, подведомственное МинЖКХ Крыма ГУП РК «Крымэкоресурсы», работает на рынке четыре года. Организация насчитывает шесть филиалов, имеет одну лицензию, принимала участие в 19 торгах, из которых выиграла три. Также известна созданием пунктов приёма батареек и опасных ртутьсодержащих отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов заявил, что из-за вовремя неоконченной процедуры выбора регоператоров в 16 регионах страны, в том числе и в Крыму, процесс формирования тарифов даже не начинали. По данным местных общественников, на полуострове зафиксирован критический уровень исчерпаемости полигонов — двух официально работающих. При наличии более 700 стихийных свалок.

«Говорят, что министерством ЖКХ определён региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, но его работы, как всегда, не видно. Ситуация пущена на самотёк, ей занимаются только те, кто греет руки на бардаке и бесконтрольности в этой сфере», — реагируют на ситуацию в соцсетях крымчане.

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