Челябинск, 5 июля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Челябинская таможня на границе с Казахстаном задержала 11 транспортных средств с санкционными яблоками общим весом около 220 тонн, сообщает 5 июля Федеральная таможенная служба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Яблоко

Согласно представленным документам, урожай был собран в Киргизии, однако сотрудники таможни отобрали образцы яблок и направили на экспертизу, которая установила их европейское происхождение. При этом владелец товара отказался предоставить дополнительные документы, в результате продукция задержана.

«Действия владельца товара привели к тому, что водители задержанных транспортных средств на сегодняшний день фактически брошены на произвол судьбы», — говорится в сообщении.

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В настоящее время сотрудники таможни помогают водителям в доставке топлива для бесперебойной работы рефрижераторов и организации элементарных бытовых условий.

В ведомстве отметили, что недобросовестные владельцы грузов реализуют преступные схемы по ввозу санкционных товаров в Россию. Так, запрещенную продукцию перемаркировывают и изготавливают на нее новые документы.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге таможенники выявили и направили на уничтожение более 200 кг итальянского растворимого порошка для кофе и напитков с куркумой, запрещенных к ввозу на территорию России.

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