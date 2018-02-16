Таможня «добро» не дала: на Алтай пытались ввезти тонны «санкционки»

Барнаул, , 08:00 — REGNUM Алтайская таможня отчиталась о выполнении работ по пресечению ввоза на территорию России запрещённых товаров в связи с введением в отношении нашей страны экономических санкций. По словам первого заместителя начальника Алтайской таможни Сергея Сабанцева, всего по результатам работы за 2017 год во взаимодействии с территориальными органами Пограничной службы ФСБ России и Россельхознадзора выявлен 371 факт ввоза таких товаров в количестве 5 тысяч тонн. Причём только 60 тонн были уничтожены, остальные возвращены на территорию Казахстана.

Серьёзные результаты достигнуты таможней при осуществлении правоохранительной деятельности: в 2017 году возбуждено 84 уголовных дела. Чаще всего выявлялись факты незаконного перемещения через границу наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ (27 уголовных дел); лесоматериалов (23 уголовных дела). По различным экономическим преступлениям возбуждено 18 уголовных дел, по преступлениям в сфере незаконной регистрации юридических лиц — 14. Ещё 2 уголовных дела возбуждено по преступлениям, связанным с ввозом этилового спирта и пушнины.

Количество возбужденных таможней дел об административных правонарушениях в прошедшем году превысило аналогичный показатель 2016 года практически в два раза, всего возбуждено 1 670 дел об административных правонарушениях (в 2016 году — 862).

Общий объём товарооборота в регионе Алтайской деятельности таможни в 2017 году составил $629,788 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 18%. При этом стоимостный объём экспортных поставок вырос на 6%, а импортных — на 44%.

Экспорт товаров осуществлялся в основном в Китай (16,3%), Узбекистан (13,5%), США (10,7%), Таджикистан (6,7%), Афганистан (6,5%), Монголию (6,1%), Нидерланды (4,3%). Основной состав экспорта: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 36%; лесоматериалы и изделия из древесины — 21,1%; продукция химической промышленности — 14%; оружие и боеприпасы, их части и принадлежности — 10,8%; сульфат натрия, бензол, смазочные и иные масла — 9%.

Среди стран-импортёров Китай также является лидером: 66,5%, а основными импортируемыми товарами являются: котлы, оборудование и механические приспособления, их части — 21,4%; средства наземного транспорта, их части — 18,7%; текстильные изделия и обувь — 28,1%; продукция химической промышленности — 11,4%; фрукты, овощи — 5,6%.

«В доход федерального бюджета 3 млрд 746 млн 792 тыс. рублей таможенных платежей, доведенное контрольное задание выполнено на 100,3%. При этом в абсолютном выражении данный показатель превысил объёмы перечислений 2016 года на 995,9 млн рублей», — отметил первый заместитель начальника Алтайской таможни Сергей Сабанцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года статистическая стоимость экспортируемых лесоматериалов составила $64,8 млн, что меньше показателя 2015 года на 11,5% (на $8,4 млн). Вес вывезенных лесоматериалов за отчётный период составил 445 тысяч тонн, что на 16% (на 85 тысяч тонн) меньше, чем в прошлом году.

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Что касается санкционных товаров, то они, несмотря на все усилия, всё-таки попадают на прилавки алтайских магазинов. К примеру, осенью 2017 года запрещённые к ввозу сыры из Германии без проблем можно было купить в торговом центре «Европа» и некоторых других торговых точках.

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