Лондон, 5 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании призвал Россию объяснить очередное отравление боевым отравляющим веществом «Новичок» на территории страны, заявил 5 июля министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, сообщает британский телеканал BBC.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Очередной поклёп

Выступая в британском парламенте, он подчеркнул, что риска массового поражения жителей города и прилегающих территорий нет. Чиновник подчеркнул, что его ведомство воспринимает произошедшее «крайне серьезно» и работает круглосуточно для установления обстоятельств инцидента.

«Безусловно, этот инцидент заставит вспомнить о безрассудном покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей», — отметил он, подчеркнув, что, по основной версии расследования, нынешний инцидент связан с делом Скрипалей.

Джавид указал на то, что в данный момент нельзя спешить с выводами, поскольку на расследование нужно время.

«Решение российского правительства использовать их [боевые поражающие вещества] носили бесчеловечный характер», — продолжил он, заявив, что нет более убедительного объяснения отравления Скрипалей, чем причастность России.

«У нас нет претензий к российскому народу. Наоборот, именно действия ее власти по-прежнему подрывают безопасность. Мы будем противодействовать шагам, которые угрожают нашей безопасности», — добавил он. — Пришло время Российскому государству объяснить, что в действительности произошло».

Напомним, очередное отравление, по словам британских властей, боевым отравляющим веществом «Новичок» произошло в городке Эймсбери, находящемся в 11 км к северу от Солсбери. В данный момент в критическом состоянии находятся двое человек.