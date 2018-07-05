Ростов-на-Дону, 5 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В дни проведения чемпионата мира по футболу ростовский аэропорт «Платов» пошёл на рекорд, обслужив 257,8 тыс. пассажиров. Этот показатель на 50% выше аналогичного периода 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, почти на 70% возросло количество взлетно-посадочных операций.

Антон Копнин ИА Красная Весна Общий план аэропорта «Платов»

Общее количество рейсов составило 2 346 единиц, при этом каждый четвертый рейс был дополнительным. Рекорд суточного пассажиропотока зафиксирован 23 июня — в день матча между сборными Мексики и Южной Кореи. «Платов» обслужил 19,7 тыс. человек и 212 рейсов, что вдвое выше стандартной нагрузки в сезон отпусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре донского гостеприимства, который работает в аэропорту, иностранных болельщиков радушно встречали казаки. Отведав хлеб-соль донской земли, гости с удовольствием обменивались с ростовчанами сувенирами, пускались в пляс и наблюдали за искусством владения традиционным казачьим оружием — шашкой.