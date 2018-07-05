Москва, 5 июля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Отличительной чертой и главным козырем сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018 является ее характер, сообщил 5 июля журналистам полузащитник российской команды Александр Самедов.

Soccer.ru Александр Самедов. Футболист с характером

По его словам, плей-офф крупного турнира не может обходиться без того, чтобы команда не проявляла характер. Он также назвал ключевой задачей российских футболистов дальнейшее продвижение по турнирной сетке.

Напомним, следующую, четвертьфинальную игру сборная России проведет против Хорватии. Она состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 21:00.

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