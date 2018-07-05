Москва, 5 июля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. С понедельника, 9 июля, температура воздуха в Москве начнет повышаться, но кратковременные дожди сохранятся, сообщает 5 июля Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, днем 6 июля воздух в столичном регионе прогреется до 24 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В выходные, 7 и 8 июля, в Москве ожидается до 22 градусов, в Подмосковье — до 22 градусов.

В понедельник, 9 июля, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до 25°. Во вторник местами кратковременный дождь и до 27°.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о дождливой погоде, которая продлится в городе до 10 июля.

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