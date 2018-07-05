В Москве 137 млн человек проехали на метро с начала ЧМ
Москва, 5 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Московский метрополитен перевез 137 млн пассажиров с 14 июня, когда в столице открылся чемпионат мира по футболу. Об этом 5 июля сообщила журналистам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Она пояснила, что за тот же период 2017 года подземкой воспользовались на 3,8 млн пассажиров меньше. Чаще всего пассажиры пользуются станциями «Охотный ряд», «Площадь революции», «Лубянка» и «Парк культуры».
Кроме того, более 18,5 млн пассажиров смогли наблюдать за матчами на специальных экранах в вагонах метро. Таким образом болельщики посмотрели более 50 трансляций.
Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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