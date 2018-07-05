Москва, 5 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Московский метрополитен перевез 137 млн пассажиров с 14 июня, когда в столице открылся чемпионат мира по футболу. Об этом 5 июля сообщила журналистам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Час пик

Она пояснила, что за тот же период 2017 года подземкой воспользовались на 3,8 млн пассажиров меньше. Чаще всего пассажиры пользуются станциями «Охотный ряд», «Площадь революции», «Лубянка» и «Парк культуры».

Кроме того, более 18,5 млн пассажиров смогли наблюдать за матчами на специальных экранах в вагонах метро. Таким образом болельщики посмотрели более 50 трансляций.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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