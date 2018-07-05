Лейден, Нидерланды, 5 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Рано утром 5 июля служители музея естественных наук в городе Лейден (Нидерланды) обнаружили пропажу сейфа, внутри которого находилась склянка со смертельно опасным ядом кураре. Об этом сообщает газета NL Times.

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Отмечается, что флакон представляет из себя небольшой пузырёк со старинной этикеткой, на которой написано «Кураре». По сведениям издания, в настоящее время ведётся розыск злоумышленников, полицейские просят любого, кто может обнаружить опасную находку, не прикасаться к ней.

Добавим, яд кураре, обладающий свойствами мышечного релаксанта, применяется в Нидерландах в качестве препарата для эвтаназии, так как содержащиеся в нём вещества парализуют работу дыхательной мускулатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля на выставке в Амстердаме было представлено первое устройство для совершения суицида. Устройство получило название Sarco, оно обладает футуристическим дизайном и напоминает технику из фантастических фильмов.

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