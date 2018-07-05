Рим, 5 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Европарламент отложил обсуждение законопроекта об авторском праве до следующей сессии, которая состоится в сентябре 2018 года, сообщает информагентство Ansa в четверг, 5 июля.

Заклеенные рты

До процедуры голосования по данному законопроекту должны быть проведены консультации между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Оппоненты нового законопроекта заявляют, что он резко ограничит право граждан на распространение информации, вплоть до невозможности «поделиться» понравившейся статьей. 3 июля итальянская страница «Википедии» объявила «забастовку» в знак протеста, днем позже к акции присоединились испанская, латвийская и эстонская страницы энциклопедии.

Итальянские власти ранее выступили против данного законопроекта. Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что Европарламент хочет «заткнуть рот» оппозиционным политикам и рядовым гражданам. Другой вице-премьер, Луиджи Ди Майо, отметил, что в случае принятия закона Италия рассмотрит возможность его игнорирования на своей территории.