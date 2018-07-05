Москва, 5 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении акцизов на кальянную смесь Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Jan Krömer Кальян

Предложение сделать смеси для кальянов подакцизным товаров правительство прописало в пакете законопроектов, направленных на завершение налогового маневра в РФ. Если закон будет принят, кальянные смеси будут обложены акцизами с 1 января 2019 года. Ставка акцизов составит 457 рублей за 1 кг. При этом в 2020 году она возрастет до 476 рублей, а в 2021 году — до 495 рублей.

Сегодня такие смеси не подпадают под налогообложение, подакцизным считается только кальянный табак, чем пользуются импортеры, отмечают в правительстве.

«Мы видим, что основной объем импорта, а это в основном импортируемая продукция, она мало производится в PФ, проходит под кодами различного рода смесей, а акцизом у нас облагается кальянный табак. И в результате мы не получаем никакого акциза с этого товара. Мы предложили обложить эту смесь налогом», — отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В связи с этим правительство предлагает под кальянными смесями подразумевать все многокомпонентные смеси, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения. Под определение также подпадают смеси без добавления никотина, а с добавлением вкусовых или ароматических нерастворимых в воде компонентов, если их доля не превышает 20% смеси.