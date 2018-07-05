Новосибирск, 5 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирске 16 обманутых дольщиков умерли, не дождавшись своих квартир в доме на улице Новосибирской, который строился более 10 лет. Об этом сообщил председатель Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов, депутат горсовета Новосибирска Валерий Науменко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Строительство этого дома началось в 2004 году. Однако к 2007 году выяснилось, что собранные с дольщиков деньги направили на строительство других объектов. В итоге застройщик обанкротился, владелец компании пустился в бега, передаёт «НДН.Инфо».

По словам Науменко, создатель строительной пирамиды «обездолил покупателей 302-х квартир». К 2012 году степень готовности дома на улице Новосибирской оценивалась в 16%, дефицит средств на строительство составлял около 300 млн рублей. Чтобы исправить ситуацию, запустили механизм ЖСК. Выбранный по конкурсу застройщик перечислял деньги на счета ЖСК и достраивал дом. Взамен он получал от мэрии землю для собственного жилищного объекта.

«Люди годами надеялись получить свое жилье! За это время 16 дольщиков умерло, а с учетом членов их семей пострадало 40 человек», — рассказывает Науменко.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, в 2018 году права 600 дольщиков региона будут восстановлены с использованием механизма масштабных инвестпроектов. Уточняется, что на реализацию семи масштабных инвестиционных проектов в сфере долевого строительства в Новосибирской области направят 537,5 млн рублей.

«Только с начала 2018 года введены в эксплуатацию три проблемных объекта, восстановлены права 177 граждан. До конца год планируется восстановить нарушенные права участников долевого строительства ещё на шести объектах. До 2021 года планируется восстановить права граждан ещё 45 проблемных объектов», — прокомментировал врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, проблема обманутых дольщиков актуальна не только для Новосибирской области, но и для других регионов России, в том числе сибирских.

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Например, омские обманутые дольщики, готовясь к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в июне 2018 года, записали видеообращение к главе государства. Они рассказали, что в течение пяти лет не могут получить ни своих квартир, ни денег назад:

«Терпим ужасные унижения, бесправие, беззаконие. Наступил уже такой момент: люди начинают умирать, не дождавшись своих квартир».

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