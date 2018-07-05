Бишкек, 5 июля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Спустя 8 лет следствия киргизская правоохранительная система признала экс-главу МВД республики Молдомусу Конгантиева невиновным в массовой гибели граждан в Бишкеке в ходе смены власти в апреле 2010 года.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Оправдали

Главное следственное управление ГКНБ прекратило уголовные дела по обвинению Молдомусы Конгантиева в превышении должностных полномочий и халатности в связи с отсутствием состава преступления.

7 апреля 2010 года в ходе столкновений у Белого Дома погибло более 50 человек. Пришедшие к власти члены Временного правительства, а затем и президент Алмазбек Атамбаевобвинили в случившемся бывшего президента страны Курманбека Бакиева и его ближайшее окружение, в том числе возглавлявшего на момент смены власти МВД Молдомусу Конгантиева.

Сам Конгантиев в момент штурма Белого Дома в Бишкеке отсутствовал — он находился в городе Талас, где участвовал в подавлении выступлений оппозиции.

«Милиция полностью контролирует ситуацию в Таласской области. Если надо, добавим силы. Люди разбежались по переулкам, милиция с ними разбирается», — заявлял Конгантиев 6 апреля 2010 года.

7 апреля лидеры оппозиции подтянули дополнительные силы, милиция разбежалась, УВД Таласа было захвачено. Министра несколько часов избивали сторонники оппозиции. По данным адвокатов, тогда Конгантиев «получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, на теле имеются многочисленные гематомы и ушибы».

Во время предвыборной компании нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнюекова, проходившей осенью 2017 года, Молдомуса Конгантиев выступал в его пользу.

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