Тегеран, 5 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В Иране неизвестные совершили нападение на мечеть и убили суннитского священника, сообщает 5 июля Associated Press.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Убийца

Убитый проповедник Абдолшакюр Корд был известен своей активной религиозной и академической деятельностью. В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы преступников.

Напомним, большинство населения Исламской республика Иран составляют мусульмане, исповедующие ислам шиитского толка, однако несколько миллионов человек являются приверженцами суннизма.