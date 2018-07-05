Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В издательстве «Питер» (Санкт-Петербург) вышла в свет очередная монография видного отечественного востоковеда Анатолия Аркадьевича Кошкина, снискавшего авторитет и как публицист и политический обозреватель ИА REGNUM. Это — девятая авторская книга профессора и академика (две из них были изданы в Японии). Многочисленны и его работы в содружестве с другими известными историками России.

Издательский дом «Питер» Обложка книги Анатолия Кошкина «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова»

В аннотации монографии сообщается:

«История взаимоотношений России со своей дальневосточной соседкой — Японией не столь продолжительна. Первый официальный контакт произошел в 1792 г., а дипломатические отношения установлены лишь в 1855 г. Но полтора столетия межгосударственных связей вместили в себя множество событий, которые, к сожалению, характеризовались не столько добрососедством и сотрудничеством, сколько противоречиями и вооруженными конфликтами.

В предлагаемой читателю книге предпринята попытка подробного рассмотрения основных аспектов cоветско-японских, а после и российско-японских отношений.

Анатолий Аркадьевич Кошкин — историк, публицист, доктор исторических наук, профессор, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, один из ведущих специалистов по современной Японии и российско-японским отношениям».

Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков предпослал труду обращенное к читателям предисловие «Россия и Япония — история соседей». Он пишет:

«Анатолий Аркадьевич Кошкин — один из ведущих специалистов по русско-японским отношениям. Лично я думаю, что самый лучший. Во время наших долгих бесед с профессором Кошкиным лично убедился, что знания у него поистине энциклопедические. В Японии его знают и уважают.

Познакомились мы с Анатолием Аркадьевичем на Курилах. Где же еще встретить знатока истории наших отношений с Японией, как не на самых восточных рубежах России?

В книге подробно рассматриваются основные вехи русско-японских отношений. Ведь именно детали и нюансы договоров и соглашений рождают споры, несогласие или, наоборот, способствуют мирному соседству двух уникальных цивилизаций.

Россия и Япония могут мирно жить друг с другом. Мы разные, мы по-разному строим свои государства. Русский народ сплотил вокруг себя народы и народности Евразии и создал самую большую страну в мире.

Японцы также попытались строить империю, но у них ничего не получилось. Потому что они считали других людей «вторым сортом». До сих пор на Сахалине, к примеру, живет большая корейская диаспора. Корейцев на остров завезли японцы, фактически в качестве рабов.

В 1905 году Россия подписала Портсмутский мир с Японией, отдав половину Сахалина. В 1910 году Япония присоединила к себе Корею — помешать ей сделать это было уже некому…

Сегодня российско-японские отношения крутятся вокруг вопроса, который Япония снова и снова пытается ставить перед Россией: вопроса принадлежности Курильских островов. Но для нас такого вопроса не существует — Курилы являются неотъемлемой частью России. А в Японии вместо того, чтобы поднимать вопрос фактической оккупации страны американцами и требовать вывода войск США с Окинавы, вновь и вновь муссируется тема «принадлежности Северных территорий». Японцы все ждут, что Россия передаст им часть своей территории. Напрасные надежды!

Среднестатистический россиянин знает историю отношений России с Европой куда лучше, чем историю с нашими дальневосточными соседями. Да и сам этот восточный край нашей земли — Дальний. Недостаток информации рождает отсутствие интереса к проблемам и перспективам России в этом регионе. К малоизвестным страницам относится и скоротечная, но от этого не менее блистательная военная кампания нашей армии против Японии в августе 1945 года. В нашей стране ежегодно отмечается День Победы 9 мая. Это дата разгрома нацистской Германии. А вот официального дня Победы над Японией в России сегодня нет. Не надо стесняться своих побед. Тем более что именно благодаря ей весь Сахалин снова стал российским и Курилы перешли под юрисдикцию СССР. Курильский пинг-понг закончился…»

Редакция ИА REGNUM поздравляет Анатолия Аркадьевича с выходом актуального и, не сомневаемся, востребованного сегодняшней политической ситуацией российско-японских отношений научного и публицистического труда.