Москва, 5 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Сокрытие прибылей и скрытый вывоз капиталов за границу делает невозможным точное определение разницы между доходами самых богатых граждан РФ и самых бедных, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата, руководитель которого заявил, что разница между доходами беднейших и самых богатых россиян по итогам 2017 года составила 15,3 раза.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Я думаю, что эта цифра несколько занижена, — сказал Дзарасов. — Кроме того, точную цифру определить трудно, так как доходы в значительной мере сокрыты. Это имеет очень большой размах, и дело тут не только в ставке налога, а в самом типе нашего капитализма, который занимает в мире полупериферийное положение».

Проявляется это, по мнению Дзарасова, в том, что богатые граждане РФ стремятся вывести доходы из страны.

«Об этом свидетельствуют и официальные данные по вывозу капитала, который превышает ввоз капитала на десятки миллиардов долларов согласно открытым данным ЦБ, — отметил Дзарасов. — Но этот вывоз неполный, потому что есть ещё скрытый вывоз, который осуществляется путём ценовой игры своей компании и её подразделений за рубежом. Благодаря этому из в РФ можно вывести часть прибыли, сделав вид, что её нет. Такой вывоз прибыли существенно занижает доходы богатых людей».

Напомним, что в интервью «Российской газете» руководитель Росстата Александр Суринов заявил, что соотношение между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных держится примерно на одном уровне.

«В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза», — сказал Суринов.

Кроме того, он обозначил и другую методику оценки — соотношение между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. По его словам, такая характеристика более устойчива, и согласно оной в 2015 и 2016 годах разница доходов между богачами и бедняками составляла 7,1 раза, а в 2017 году по предварительной оценке — семь раз.