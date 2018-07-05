Якутск, 5 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Компания АЛРОСА объявила аукцион, цель которого — поиск организации, которая будет обслуживать офис компании в Москве, расположенный на Озерковской набережной. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок, на уборку и поддержание в работоспособном состоянии оборудования и разных технических систем здания, площадь которого 10 985,8 кв. м, компания потратит 205,7 млн рублей.

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В задачи организации, с которой будет подписан контракт, войдёт обеспечение бесперебойной и качественной работы инженерного оборудования здания, проведение уборочных мероприятий в здании, обеспечение обслуживания мебели, помещений и кухонных зон, а также организация размещения рабочих мест в офисе и сопровождение при доставке имущества в здание. Список функционала огромен, и в него входит в том числе ежедневный осмотр трубопроводов, сантехнического оборудования и наружной арматуры, ежедневное заполнение журналов учёта состояния технических систем и диспетчерского журнала.

В комплекс услуг по уборке помещений и прилегающей территории офисного здания АК «АЛРОСА» в Москве входят работы вплоть до удаления следов пальцев с мебели, ножек стульев, дверей и прочих поверхностей, протирание пыли в труднодоступных местах (в том числе за тумбочками и под оборудованием), влажная уборка мусорных корзин, мойка посудомоечных машин, досыпание кофе и выставление чая, химчистка ковролина. Компания также заплатит за еженедельную очистку шлагбаумов, ворот и информационных знаков. На эти же деньги закупаются пакеты для мусора (10 тыс. штук), 145 пятилитровых бутылок жидкого мыла, картриджи к освежителям воздуха, бумажные полотенца, очищающие средства, туалетная бумага, 30 тюбиков крема для рук и многое другое.

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Предполагается, что в месяц в офисном здании будет тратиться 600 таблеток для посудомоечных машин, 8500 упаковок бумажных полотенец, 1500 пластиковых стаканчиков, 16 000 пакетиков чая, 200 пачек зернового и 21 банка растворимого кофе, а также 350 литров ультрапастеризованного молока. В здании, кстати, согласно документации закупки, установлено 30 кофемашин, 20 кулеров, 9 посудомоечных машин, 8 микроволновых печей и столько же холодильников.

В Якутии озадачены и возмущены размерами трат АЛРОСА на содержание своего офиса в Москве. Особенно странно это смотрится на фоне заверений компании в необходимости оптимизировать расходы, в том числе путём сокращений персонала и переноса офиса из Мирного в Новосибирск.

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«Очень интересная получается оптимизация. В то время, когда компания АЛРОСА сокращает сотрудников, оптимизирует затраты, уменьшает издержки, отдельные сотрудники в Московском управлении решили, что эта история не про них. И вот проводят эти сотрудники закупку на техническое обслуживание здания на Озерковской набережной», — удивлён ситуацией редактор информагенства YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.

Издание также сообщает, что условиями закупки в том числе предусматривается ежедневная сухая и ежедневная влажная уборка 4222 кв. м потолков. Каждый день предлагается убирать также более 1100 кв. м. жалюзи и штор и мойка 1300 кв. м окон.

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«Вот вопрос: а будут ли вообще убирать потолки? И действительно ли так необходимо такое количество кофе и таблеток для посудомоечных машин? — задаётся вопросом Владимир Нифонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА намерена выводить юристов, экономистов и прочий сопутствующий персонал своих горно-обогатительных комбинатов в отдельную компанию, которая будет базироваться в Новосибирске. Алмазодобывающим предприятиям, входящим в состав АЛРОСА, этот филиал будет оказывать услуги на договорных основаниях. По словам экс-председателя правительства Якутии Евгения Чекина, эта оптимизация подразумевает сокращение порядка 60 человек.

Такие перемены вызвали у депутатов Госсобрания много вопросов.

«Как можно обеспечить стабильную работу предприятия, выдергивая из него всё, кроме производства? Какое участие принимает в этом процессе наше правительство?» — выражал недоумение депутат Василий Власов.