Москва, 5 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Россия по количеству времени, проводимого её гражданами на рабочем месте, второй год подряд занимает пятое место из 37 стран с самой развитой экономикой. Об этом со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщает 5 июля РБК.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Отмечается, что каждый трудоустроенный гражданин России в 2017 году провел на работе в среднем 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году. Опережают нашу страну в «рейтинге трудоголиков» Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности за 2018 год Россия занимает 40-ю строчку. На первом месте рейтинга, куда вошли 63 страны, оказались США. Затем следуют Сингапур и Швеция.

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