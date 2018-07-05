Пушкин, Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции Александровского дворца в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). Государственные эксперты также подтвердили достоверность определения сметной стоимости проекта.

Владислав Краев ИА REGNUM Александровский дворец

Проект предусматривает реставрационный ремонт с приспособлением Александровского дворца под многофункциональный музейно-выставочный комплекс, сообщили 5 июля в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

С 2016 года Александровский дворец закрыт на реконструкцию и недоступен посетителям.

«Последние обследования показали многочисленные дефекты фундамента, стен, перекрытий и лестниц. Многие фрагменты дворца находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии», — отметили в Главгосэкспертизе.

В рамках проекта, который реализуется за счет федерального бюджета и внебюджетных средств ГМЗ «Царское Село», эти проблемы будут решены, а общая площадь здания увеличится с 12 420 до 19 352 кв. метров.

Кроме того, вместо 80-ти посетителей музей сможет принимать одновременно до 400 человек, увеличится и количество рабочих мест для сотрудников музея.

Александровский дворец построен в парке Царского Села в 1808 году для будущего императора Александра I по проекту Джакомо Кваренги в стиле классицизма.

В 1917 году после отречения от престола в Александровском дворце находился под домашним арестом Николай Романов и его семья до высылки в Тобольск.

В советское время здание использовалось как детский дом, санаторий. В настоящее время Александровский дворец входит в ГМЗ «Царское село» и относится к числу объектов культурного наследия федерального значения.