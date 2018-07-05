Москва, 5 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что нижняя палата парламента не допустит ухудшения жизни пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать — и искать нам с вами вместе. Предложение к диалогу Андреем Константиновичем (Исаевым) озвучены, поэтому давайте его вести», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Законопроект о пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму. Инициатива вызвала широкий резонанс, депутаты «Справедливой России» сдали 2,5 млн подписей граждан РФ против повышения пенсионного возраста.