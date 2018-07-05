Багдад, 5 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Власти Ирака запретили фермерам сажать сельскохозяйственные культуры по причине нехватки воды, сообщает 5 июля Al Arabia.

Ван Гог. Солнечный день

Советник министерства водных ресурсов страны Дхафер Абдалла объяснил сложившуюся ситуацию высокими температурами и недостаточностью осадков. Фермеры, в свою очередь, обвиняют руководство страны в нежелании модернизировать систему водоснабжения.

Напомним, основным источником водоснабжения Ирака являются реки Тигр и Евфрат. По данным экспертов ООН, за последние два десятилетия уровень воды в них упал более чем на 60%.