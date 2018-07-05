Москва, 5 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Независимый топливный союз правильно сомневается в выводах Федерации автомобилистов России, заявившей по результатам эксперимента о массовом недоливе бензина на российских АЗС. Так считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Заправка бензином

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности отметил:

«Несмотря на топливную лихорадку и взлёт цен, говорить о повсеместном обмане потребителей было бы неправильно. Речь скорее идет о некорректной методике определения недолива, чем о недобросовестности участников розничного рынка топлива. Недолив на АЗС может быть вызван чисто техническими причинами».

Напомним, эксперимент Федерации автовладельцев России, проведённый с целью выявления АЗС, на которых недоливают бензин марок АИ-92 и АИ-95, вызвал широкий общественный резонанс. Независимый топливный союз даже заявил, что намерен рассмотреть вопрос о подаче иска о клевете против ФАР.

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Между тем внутренний топливный рынок продолжает лихорадить. В отсутствие эффективных инструментов по государственному регулированию, розничные цены на моторное топливо сдерживает пока лишь обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний в обмен на некоторое понижение акцизов. Убытки от такой непопулярной меры несут все. И если в ближайшее время не будет принят комплекс мер, предусматривающий, в том числе, сокращение экспорта российских нефтепродуктов, выводы, сделанные ФАР, могут оказаться не такими уж далёкими от истины.

По крайней мере, ранее Юрий Матвейко говорил, что не исключает вариант того, что вместо топлива пятого класса на АЗС сплошь и рядом будут продавать суррогатные виды нефтепродуктов, которые не соответствуют нормам технического регламента. Некоторые владельцы АЗС могут пойти на этот шаг, чтобы окончательно не разориться: ослабленный рубль и возросшая цена мировой нефти повлияли на повышенный интерес нефтяных холдингов отправлять больше своей продукции на экспорт. Образовавшийся дефицит на внутреннем рынке и привёл к скачку цен на ГСМ.