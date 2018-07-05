Вена, 5 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. 5 июля парламент Австрии проводит голосование по законопроекту о продлении максимального рабочего дня до 12 часов, пишет газета Kurier.

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

В случае если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 сентября этого года. Максимальная продолжительность рабочего времени в неделю увеличится до 60 часов вместо 40.

Законопроект вызвал большую полемику в австрийском обществе. Оппозиция организовала ряд крупных митингов в начале этого месяца, заявляя, что он нарушает права рабочих и может навредить здоровью.