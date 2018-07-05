Вашингтон, 5 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, незначительно повышается 5 июля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Криптовалюта. Биткоин

Так, по данным торгов, по состоянию на 10:03 (мск) биткоин подорожал на 2,6%, до $6,67 тыс.

24 мая 2018 г. агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что минюст США пытается выяснить, кто и как манипулирует курсом биткоина.

По словам источников, инвесторы и трейдеры могут влиять на курсы криптовалют, проводя «липовые сделки», которые позволяют манипулировать спросом и предложением.

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