Куала-Лумпур, 5 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Правительство Малайзии приняло удивительное решение относительно планируемого строительства железнодорожной сети Малайзии на сумму 20 млрд долларов США. Об этом сообщает индонезийская газета Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Правительство Малайзии потребовало, чтобы китайский подрядчик, выполнявший проект, приостановил свою работу.

Ожидается, что железная дорога протяженностью 688 км свяжет прибрежную зону Южно-Китайского моря с восточной стороны Малайзии.

План также является частью инициативы Китая «Один пояс — один путь».

Одной из причин задержки гигантского проекта является вопрос «национальных интересов».

Китайская сторона подтвердила отсрочку проекта железной дороги. При этом компания сожалеет о решении Малайзии отложить проект. Более того, она разочарована и обеспокоена судьбой более 2500 работников по контракту.

После победы на выборах в мае 2018 года правительство премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада пообещало сократить государственный долг, искоренить коррупцию и оценить все крупные проекты, одобренные бывшим премьер-министром Наджибом Разаком.