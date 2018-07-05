Москва, 5 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Москва вошла в Топ-5 в мире по среднему уровню знаний школьников. Столица оказалась на пятом месте по этому показателю. По данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в группу лидеров попали такие города, как Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио, сообщается на портале мэра Москвы.

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Также Москва заняла шестое место по среднему уровню математической грамотности, уступая таким городам, как Шанхай, Сингапур, Гонконг, Токио и Сеул.

По данным Bain & Company, 42% школьников в Москве посещают спортивные кружки и секции, 30% — кружки в сфере культуры, а 29% занимаются техническим творчеством. Московские школы участвуют в программах по предпрофессиональному образованию Подавляющее большинство школьников занимаются в инженерных и медицинских классах.

Эксперты международной консалтинговой группы Bain & Company оценивали развитие образования Москвы с 2010 по 2017 год в сравнении с 20 мегаполисами мира. Результаты исследования представлены в докладе «Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, довольны качеством преподавания в российских школах большинство родителей — 61,3%. Между тем, по данным Счетной палаты РФ, 70,4% жителей России считают, что знаний, которые дают в общеобразовательной школе, недостаточно для поступления в вуз.

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