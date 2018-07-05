Москва, 5 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. «Независимый топливный союз» может подать в суд на Федерацию автомобилистов России (ФАР), которая ранее сообщила о массовом недоливе топлива покупателям на АЗС в стране. Об этом заявил президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов, слова которого обнародованы на сайте организации.

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«Мы («Независимый топливный союз») попросили юристов оценить выводы Федерации автомобилистов России с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 УК РФ», — заявил Баженов.

При этом глава «Независимого топливного союза» отметил, что проблема недолива на АЗС в стране действительно существует, но она не настолько распространена, как это показали представители ФАР. По его словам, за ситуацией на АЗС в РФ следят службы Росстандарта.

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Ранее в ФАР сообщили, что проверка АЗС в 13 российских регионах показала практику недолива топлива на 76% станций.

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