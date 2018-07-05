Астана, 5 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», оценил шансы национальной команды на победу в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Zakon.kz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

По словам Аршавина, сборная России имеет самые низкие шансы среди оставшихся участников турнира. Тем не менее, если Россия смогла обыграть Испанию, то, вероятно, сможет победить и других соперников.

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Он также назвал сборную Хорватии сильным и серьёзным соперником, который показывает очень сбалансированный футбол, поэтому российским футболистам будет так же трудно, как и в матче с Испанией.

Напомним, сборная России обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Хорватии. Матч пройдёт 7 июля в Сочи.

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